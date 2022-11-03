Получила ли Россия ракеты от Ирана: что говорят в разведке

По состоянию на 3 ноября существует информация о заключенных контрактах на баллистические ракеты из Ирана в Россию. Однако речь идет и о другом вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представитель ГУР Минобороны Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Пока точно есть подтверждение о заключенных контрактах (на баллистические ракеты - ред.) и о получении всех необходимых согласований", - заявил Юсов.

По его словам, есть подтверждение, что партия более 1000 единиц может иметь место, но это не только ракеты, но и другое оружие.

"Сейчас мы говорим о ближайшей партии - это беспилотники. Это 200 дронов, которые уже идут в Россию. Другая информация отслеживается", - добавил представитель ГУР.