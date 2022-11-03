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Получила ли Россия ракеты от Ирана: что говорят в разведке

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Четверг 03 ноября 2022 17:10
Получила ли Россия ракеты от Ирана: что говорят в разведке Фото: иранские баллистические ракеты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

По состоянию на 3 ноября существует информация о заключенных контрактах на баллистические ракеты из Ирана в Россию. Однако речь идет и о другом вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представитель ГУР Минобороны Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Пока точно есть подтверждение о заключенных контрактах (на баллистические ракеты - ред.) и о получении всех необходимых согласований", - заявил Юсов.

По его словам, есть подтверждение, что партия более 1000 единиц может иметь место, но это не только ракеты, но и другое оружие.

"Сейчас мы говорим о ближайшей партии - это беспилотники. Это 200 дронов, которые уже идут в Россию. Другая информация отслеживается", - добавил представитель ГУР.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран готовится отправить России около 1 тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия "земля-земля" и более ударных беспилотников.

Напомним, по данным украинской разведки, РФ может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров уже в следующем месяце.

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