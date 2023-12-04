Получила ли Украина третью батарею Patriot: что говорят в Воздушных силах

Недавно Германия анонсировала передачу Украине третьей батареи Patriot. Получили ли уже наши Воздушные силы эту систему ПВО, пока не объявляется.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью РБК-Украина .

Он напомнил, что сейчас украинские военные проходят обучение на Patriot в Германии.

"Германия заявила, что будет предоставлять нам третью систему. Однако, когда это произойдет или уже произошло, Воздушные силы не объявляют, чтобы не давать врагу лишней информации", - отметил Игнат.

Patriot для Украины

Напомним, первый комплекс Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года. Передача ЗРК состоялась после обучения украинских операторов, стартовавших в начале февраля.

В ноябре стало известно, что Украина скоро получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве два дивизиона этой системы ПВО.

Кроме того, 2 декабря стало известно, что вторая группа украинских военных уже прошла обучение в Германии по работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Patriot способен сбивать баллистику и российские аэробалистические ракеты "Кинжал". Также Воздушные силы сообщили, что ЗРК Patriot был использован для уничтожения российской авиации в небе над Брянской областью РФ 13 мая 2023 года.