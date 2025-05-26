Чи отримала Білорусь ядерну зброю від РФ? У СЗР дали відповідь
Білорусь не отримала ядерної зброї від Росії. У СЗРУ заявили, що боєголовок у країні немає.
Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
У Білорусі немає російської ядерної зброї, попри заяви режиму Олександра Лукашенка.
За його словами, на території країни розміщено носії - зокрема, літаки та оперативно-тактичні комплекси "Іскандер". Однак самих боєголовок не передано.
"Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт." - наголосив Іващенко.
Також, за його словами, у Білорусі облаштовують місця зберігання і активно готуються до можливого розміщення ядерної зброї.
"Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде "Орєшнік". Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні - нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться", - додав керівник СЗРУ.
"Орєшнік" у Білорусі
Нагадаємо, Лукашенко раніше заявляв, що Білорусь займається виготовленням пускових установок для комплексу "Орешник", але для повноцінного оснащення потрібні ракети з Росії.
За словами білоруського диктатора, наразі у країні "практично завершують виробництво" кількох пускових установок для "Орешника".
Крім того, 21 листопада 2024-го Російська Федерація (РФ) вперше застосувала під час повномасштабної війни ракету типу "Орєшник" під час удару по Дніпру. Після цього диктатор Путін визнав випробування цього виду озброєння.
Договір про гарантії безпеки
Раніше ми писали, що 5 лютого російський диктатор Володимир Путін вніс на ратифікацію в Держдуму договір про гарантії безпеки з Білоруссю. Документ, зокрема, передбачає застосування ядерної зброї.
Нагадаємо, договір про гарантії безпеки між Росією і Білоруссю було підписано в Мінську ще на початку грудня минулого року.
Він передбачає нові заходи, які країни задіють у разі "загрози суверенітету".
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