Чи отримає відстрочку чоловік, якщо виховує трьох дітей, але не всіх рідних

Військовозобов'язані громадяни, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації. Частим випадком є ситуація, коли чоловіки утримують двох рідних дітей і ще дитину від попереднього шлюбу дружини, але чи дає це право на відстрочку?
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, чи може отримати чоловік відстрочку, якщо виховує трьох і більше дітей, але не для всіх є біологічним батьком.
Чи може отримати чоловік відстрочку, якщо виховує трьох дітей, але не всіх рідних
Як довести факт утримання дітей
Як отримати відстрочку у такому випадку
"Ситуації, коли чоловік виховує не лише своїх біологічних дітей, а й дітей дружини від попередніх шлюбів, є досить поширеними. Якщо чоловік фактично утримує дитину, незалежно від того, чи є він її біологічним батьком, він має право на відстрочку. Головне - довести, що він бере участь у вихованні дитини, забезпечує її матеріально та створює умови для її проживання", - пояснює Франчук.
При цьому, якщо біологічний батько дитини сплачує аліменти, це не позбавляє чоловіка, який фактично утримує його дитину, права на відстрочку.
"Навіть якщо інший чоловік бере участь у фінансовому утриманні дитини, якщо ви також берете активну участь у її вихованні та утриманні, ви маєте право на відстрочку", - каже юрист.
Щоб довести факт утримання трьох і більше дітей та отримати право на відстрочку, знадобляться такі документи:
Законодавча база - згідно з українським законодавством, зокрема статтею 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", відстрочка від призову надається чоловікам, які утримують трьох і більше дітей.
Доведення факту утримання дітей - офіційне опікунство або усиновлення. Найпростіший спосіб довести утримання - це бути офіційним опікуном або усиновлювачем дитини. Якщо чоловік офіційно усиновив дитину від попереднього шлюбу дружини, він має відповідні документи, що підтверджують цей факт.
Довідка про склад сім'ї - можна отримати довідку про склад сім'ї у ЖЕКу, ОСББ або органах місцевого самоврядування, яка підтвердить спільне проживання з трьома і більше дітьми.
Інші докази для доведення факту утримання дітей:
Щоб отримати відстрочку, чоловіку потрібно:
"Рекомендую звернутися до місцевого військового комісаріату або юриста для отримання більш детальної інформації та консультації щодо вашої конкретної ситуації", - радить Франчук.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи мають право направляти людину на ВЛК, якщо у неї є всі підстави для відстрочки.
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