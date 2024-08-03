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Чи отримає відстрочку чоловік, якщо виховує трьох дітей, але не всіх рідних

Що треба знати про отримання відстрочки багатодітним батькам (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Військовозобов'язані громадяни, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації. Частим випадком є ситуація, коли чоловіки утримують двох рідних дітей і ще дитину від попереднього шлюбу дружини, але чи дає це право на відстрочку?

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, чи може отримати чоловік відстрочку, якщо виховує трьох і більше дітей, але не для всіх є біологічним батьком.

Чи може отримати чоловік відстрочку, якщо виховує трьох дітей, але не всіх рідних

Як довести факт утримання дітей 

Які аспекти треба врахувати

Як отримати відстрочку у такому випадку

Чи може отримати чоловік відстрочку, якщо виховує трьох дітей, але не всіх рідних

"Ситуації, коли чоловік виховує не лише своїх біологічних дітей, а й дітей дружини від попередніх шлюбів, є досить поширеними. Якщо чоловік фактично утримує дитину, незалежно від того, чи є він її біологічним батьком, він має право на відстрочку. Головне - довести, що він бере участь у вихованні дитини, забезпечує її матеріально та створює умови для її проживання", - пояснює Франчук.

При цьому, якщо біологічний батько дитини сплачує аліменти, це не позбавляє чоловіка, який фактично утримує його дитину, права на відстрочку.

"Навіть якщо інший чоловік бере участь у фінансовому утриманні дитини, якщо ви також берете активну участь у її вихованні та утриманні, ви маєте право на відстрочку", - каже юрист.

Як довести факт утримання дітей

Щоб довести факт утримання трьох і більше дітей та отримати право на відстрочку, знадобляться такі документи:

  • свідоцтва про народження всіх дітей - ці документи підтвердять родинні зв’язки
  • свідоцтво про шлюб - підтвердить сімейний стан
  • документи, що підтверджують спільне проживання дітей - це можуть бути виписки з реєстру місця проживання, квитанції за комунальні послуги, фотографії тощо
  • документи, що підтверджують утримання дітей - якщо ви сплачуєте аліменти на дитину від попереднього шлюбу дружини, то доказом вашого утримання буде платіжне доручення або виписка з банківського рахунку
  • довідка з місця роботи або навчання про ваші доходи
  • висновок органів опіки та піклування - цей документ підтвердить, що ви фактично здійснюєте виховання та утримання дітей

Які аспекти треба врахувати

Законодавча база - згідно з українським законодавством, зокрема статтею 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", відстрочка від призову надається чоловікам, які утримують трьох і більше дітей.

Доведення факту утримання дітей - офіційне опікунство або усиновлення. Найпростіший спосіб довести утримання - це бути офіційним опікуном або усиновлювачем дитини. Якщо чоловік офіційно усиновив дитину від попереднього шлюбу дружини, він має відповідні документи, що підтверджують цей факт.

Довідка про склад сім'ї - можна отримати довідку про склад сім'ї у ЖЕКу, ОСББ або органах місцевого самоврядування, яка підтвердить спільне проживання з трьома і більше дітьми.

Інші докази для доведення факту утримання дітей:

  • довідки з місця навчання дітей (школа, дитячий садок), які можуть підтвердити спільне проживання з дітьми
  • документи про фінансову підтримку дітей (платіжні документи, банківські виписки)

Як отримати відстрочку у такому випадку

Щоб отримати відстрочку, чоловіку потрібно:

  • зібрати всі необхідні документи, що підтверджують факт утримання та спільного проживання з дітьми
  • подати заяву до військкомату разом з усіма доказами
  • у разі відмови - звернутися до юриста для підготовки апеляції або інших правових дій

"Рекомендую звернутися до місцевого військового комісаріату або юриста для отримання більш детальної інформації та консультації щодо вашої конкретної ситуації", - радить Франчук.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи мають право направляти людину на ВЛК, якщо у неї є всі підстави для відстрочки.

Читайте також, чи потрібно заброньованим проходити ВЛК.

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