Получит ли отсрочку мужчина, если воспитывает троих детей, но не всех родных

Может ли мужчина получить отсрочку, если воспитывает троих детей, но не всех родных

Как доказать факт содержания детей

Какие аспекты нужно учесть

Как получить отсрочку в таком случае

Может ли мужчина получить отсрочку, если воспитывает троих детей, но не всех родных

"Ситуации, когда мужчина воспитывает не только своих биологических детей, но и детей жены от предыдущих браков, достаточно распространены. Если мужчина фактически содержит ребенка, независимо от того, является ли он его биологическим отцом, он имеет право на отсрочку. Главное - доказать, что он участвует в воспитании ребенка, обеспечивает его материально и создает условия для его проживания", - объясняет Франчук.

При этом, если биологический отец ребенка платит алименты, это не лишает мужчину, который фактически удерживает его ребенка, права на отсрочку.

"Даже если другой мужчина принимает участие в финансовом содержании ребенка, если вы также активно участвуете в его воспитании и содержании, вы имеете право на отсрочку", - говорит юрист.

Как доказать факт содержания детей

Чтобы доказать факт содержания трех и больше детей и получить право на отсрочку, понадобятся следующие документы:

свидетельства о рождении всех детей - эти документы подтвердят родственные связи

свидетельство о браке - подтвердит семейное положение

документы, подтверждающие совместное проживание детей - это могут быть выписки из реестра места жительства, квитанции за коммунальные услуги, фотографии и т. д.

документы, подтверждающие содержание детей - если вы платите алименты на ребенка от предыдущего брака жены, то доказательством вашего содержания будет платежное поручение или выписка из банковского счета

справка с места работы или обучение о ваших доходах

заключение органов опеки и попечительства - этот документ подтвердит, что вы фактически осуществляете воспитание и содержание детей

Какие аспекты нужно учесть

Законодательная база - согласно украинскому законодательству, в частности статье 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", отсрочка от призыва предоставляется мужчинам, которые содержат троих и больше детей.

Доказательство факта содержания детей - официальное попечительство или усыновление. Самый простой способ доказать содержание - это быть официальным опекуном или усыновителем ребенка. Если мужчина официально усыновил ребенка от предыдущего брака жены, он имеет соответствующие документы, подтверждающие этот факт.

Справка о составе семьи - можно получить справку о составе семьи в ЖЭКе, ТСЖ (ОСББ - укр.) или органах местного самоуправления, которая подтвердит совместное проживание с тремя и больше детьми.

Другие доказательства для подтверждения факта содержания детей:

справки с места обучения детей (школа, детский сад), которые могут подтвердить совместное проживание с детьми

документы о финансовой поддержке детей (платежные документы, банковские выписки)

Как получить отсрочку в таком случае

Чтобы получить отсрочку, мужчине нужно:

собрать все необходимые документы, подтверждающие факт содержания и совместного проживания с детьми

подать заявление в военкомат вместе со всеми доказательствами

в случае отказа - обратиться к юристу для подготовки апелляции или других правовых действий

"Рекомендую обратиться в местный военный комиссариат или к юристу для получения более подробной информации и консультации относительно вашей конкретной ситуации", - советует Франчук.