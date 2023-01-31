Чи отримає Україна танки Leclerc від Франції: що кажуть Резніков та Лекорню

За словами Резнікова, для початку необхідно зрозуміти які ресурси будуть витрачатись на обслуговування танків Leclerc. Він заявив, що саме від цього залежить, наскільки можна буде використовувати техніку.

"Для нас була важливою лідерська позиція Франції, бо вона перша оголосила про танки AMX-10. Це стало тою маленькою сніговою кулькою, яка зрушила снігову масу", - сказав український міністр оборони.

Своєю чергою Лекорню нагадав, що Франція однією з перших надавали для України танки.

"Можливо, когось цікавить, чи будуть це гусеничні танки, чи колісні, у будь-якому випадку - танк це танк. До того ж ми знаємо, які реалії довкола Leclerc. Він не був ніколи дуже багато експортованим танком, тобто його ефект важеля не був таким значним, і хоч він є технологічно довершеним витвором, однак його технічне обслуговування досить складне і це також треба брати до уваги", - сказав він.

Лекорню також нагадав, що Франція планує доставити в Україну перші колісні легкі танки AMX10-RC вже у лютому. Бо вони більше підходять для умов, в яких їх будуть використовувати.