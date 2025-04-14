Чи оголосить Путін про завершення "СВО" до 9 травня? Пояснення експерта

У Росії розглядають можливість оголосити про завершення "спеціальної військової операції" до 9 травня. Відповідні сигнали з боку РФ вже лунали.

Про це заявив військовий експерт та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна .

У Росії розглядають можливість оголосити про завершення "спеціальної військової операції" до 9 травня. Відповідні сигнали з боку РФ вже лунали.

За його словами, серед ознак цього є імовірна участь лідера Китаю Сі Цзіньпіна в параді в Москві.

"Вони теж не можуть допустити, що там якби будуть (оголошувати про завершення "СВО" - ред.), а тут бойові дії продовжуються. Тобто це більш таке реалістичне. Знову ж таки з боку американців дедлайн 20 квітня. Скептично до цього росіяни відносилися. А от щодо 9 травня, то вірогідність тут все ж зберігається в більшій ступені", - каже Романенко.

Водночас, підкреслює Романенко, якщо обставини зміняться, російська влада може легко "пригладити" реальність: для них не проблема щось перекрутити.

На його думку, росіяни, ймовірно, спробують подати контроль над частинами чотирьох окупованих українських областей як "досягнення", що дозволяє перейти від активних бойових дій до так званої "гуманітарної" чи "дипломатичної" фази.

При цьому, за словами Романенка, вони можуть спробувати заявити про претензії на нові території - зокрема Сумщину чи навіть Дніпропетровщину - якщо просунуться вглиб.

"Вони на цьому собаку з’їли", - зауважив експерт, коментуючи інформаційну підготовку з боку російської пропаганди.

Що відомо про цілі так званої "СВО"

Перед початком вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін записав звернення заявивши про початок "спеціальної військової операції". Тоді диктатор заявив, що армія РФ займатиметься "демілітаризацією" та "денацифікацією" України.

Однак варто зауважити, що з самого початку всі "цілі" не були досягнуті, а російська армія провалила свій наступ. Після цього Путін та інші російські високопосадовці постійно вигадують нові цілі для продовження ведення війни проти України.

Зокрема, раніше прес-секретар Дмитро Пєсков заявляв, що Путін нібито готовий обговорювати варіанти досягнення цілей Росії іншими засобами, ніж "військова спецоперація" в Україні.

А наприкінці грудня Путін заявив, що шкодує про те, що не почав проводити "СВО" раніше.