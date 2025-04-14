Объявит ли Путин о завершении "СВО" до 9 мая? Объяснение эксперта

В России рассматривают возможность объявить о завершении "специальной военной операции" до 9 мая. Соответствующие сигналы со стороны РФ уже звучали.

Об этом заявил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина .

В России рассматривают возможность объявить о завершении "специальной военной операции" до 9 мая. Соответствующие сигналы со стороны РФ уже звучали.

По его словам, среди признаков этого является вероятное участие лидера Китая Си Цзиньпина в параде в Москве.

"Они тоже не могут допустить, что там как бы будут (объявлять о завершении "СВО" - ред.), а здесь боевые действия продолжаются. То есть это более такое реалистичное. Опять же со стороны американцев дедлайн 20 апреля. Скептически к этому россияне относились. А вот относительно 9 мая, то вероятность здесь все же сохраняется в большей степени", - говорит Романенко.

В то же время, подчеркивает Романенко, если обстоятельства изменятся, российские власти могут легко "пригладить" реальность: для них не проблема что-то перекрутить.

По его мнению, россияне, вероятно, попытаются подать контроль над частями четырех оккупированных украинских областей как "достижение", позволяющее перейти от активных боевых действий к так называемой "гуманитарной" или "дипломатической" фазе.

При этом, по словам Романенко, они могут попытаться заявить о претензиях на новые территории - в частности Сумскую или даже Днепропетровскую - если продвинутся вглубь.

"Они на этом собаку съели", - отметил эксперт, комментируя информационную подготовку со стороны российской пропаганды.

Что известно о целях так называемой "СВО"

Перед началом вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин записал обращение заявив о начале "специальной военной операции". Тогда диктатор заявил, что армия РФ будет заниматься "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины.

Однако стоит заметить, что с самого начала все "цели" не были достигнуты, а российская армия провалила свое наступление. После этого Путин и другие российские чиновники постоянно придумывают новые цели для продолжения ведения войны против Украины.

В частности, ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что Путин якобы готов обсуждать варианты достижения целей России другими средствами, чем "военная спецоперация" в Украине.

А в конце декабря Путин заявил, что сожалеет о том, что не начал проводить "СВО" раньше.