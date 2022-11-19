Чи очікуються сьогодні аварійні відключення світла: відповідь "Укренерго"

Сьогодні, 19 листопада, в Україні не очікуються аварійні відключення світла. Енергетики зробили усе можливе, аби перший сніжний вихідний обійшовся без додаткових обмежень для українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Цей перший вихідний з першим снігом і мінусовою температурою за вікном ми плануємо пройти без додаткових аварійних відключень у жодній області. Зробили багато для цього і продовжуємо робити, повертаючи людям світло", - пише "Укренерго".

Вчора, 18 листопада, президент Володимир Зеленський заявив про те, що протягом доби енергетики працювали над тим, аби відновити нормальну технічну можливість постачання електроенергії, яка була порушена внаслідок російських обстрілів. Вже станом на вечір у більшості областей діяли погодинні графіки відключень електроенергії.