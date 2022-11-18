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Поки без аварійних. Відключення світла завтра будуть по всій Україні

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Україна, П'ятниця 18 листопада 2022 22:04
Поки без аварійних. Відключення світла завтра будуть по всій Україні Фото: відключення світла 19 листопада плануються по всій Україні (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Завтра, 19 листопада, у всіх регіонах України застосовуватимуться планові відключення. Час відключень - з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НЕК "Укренерго".

"Укренерго" підкреслило, що додаткові аварійні відключення не плануються. При цьому компанія зауважила, що вона не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста. Її функції - надати обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

"Обмеження споживання - це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - йдеться у повідомленні компанії.

Поки без аварійних. Відключення світла завтра будуть по всій Україні

Зауважимо, що графіки планових відключень складають і застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням https://bit.ly/3EGx3np.

Раніше РБК-Україна нагадало, як підготуватися та що робити при тривалих відключеннях електроенергії, тепла та зв'язку або як не змерзнути без опалення.

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відключеня світла
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Поки без аварійних. Відключення світла завтра будуть по всій Україні
Поки без аварійних. Відключення світла завтра будуть по всій Україні
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