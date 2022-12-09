Чи очікувати зростання цін на бензин та дизель через нафтові санкції проти РФ: прогноз експертів

Передумов побоюватися суттєвого зростання цін на нафтопродукти в Україні немає. Якщо це й станеться, то через зростання цін на європейському ринку, який зараз вирішує завдання заміщення російських нафтопродуктів та нафти на альтернативні, а отже, дорожчі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Нафтова стеля. Як санкції вдарять по Росії та чи чекатиме стрибка цін на бензин і дизель ".

"На період цієї перебудови ціна підвищиться, але рано чи пізно ринок Європи вибудує нові маршрути, наповниться і ситуація стабілізується", - сказав РБК-Україна директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Зростання цін на нафтопродукти прогнозує Омельченко. Він зазначає, що в Італії може бути націоналізований завод ISAB, що належить російському "Лукойлу". Поки остаточно неясно, як працюватиме завод того ж таки "Лукойлу" в болгарському Бургасі, посилюються перевірки на ідентифікацію російської нафти в порту Констанца (Румунія) та турецьких портах.

"Всі ці фактори можуть призвести до певного тиску на ринок дизпалива та збільшення премій трейдерів до 70 доларів США за барель", - вважає Омельченко. Проте вже протягом наступних 5 тижнів, наголосив експерт, прогнозується стабілізація ситуації на ринках Центральної Європи та України.