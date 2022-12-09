Чи очікувати зростання цін на бензин та дизель через нафтові санкції проти РФ: прогноз експертів

Передумов побоюватися суттєвого зростання цін на нафтопродукти в Україні немає. Якщо це й станеться, то через зростання цін на європейському ринку, який зараз вирішує завдання заміщення російських нафтопродуктів та нафти на альтернативні, а отже, дорожчі.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нафтова стеля. Як санкції вдарять по Росії та чи чекатиме стрибка цін на бензин і дизель ".
"На період цієї перебудови ціна підвищиться, але рано чи пізно ринок Європи вибудує нові маршрути, наповниться і ситуація стабілізується", - сказав РБК-Україна директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.
Зростання цін на нафтопродукти прогнозує Омельченко. Він зазначає, що в Італії може бути націоналізований завод ISAB, що належить російському "Лукойлу". Поки остаточно неясно, як працюватиме завод того ж таки "Лукойлу" в болгарському Бургасі, посилюються перевірки на ідентифікацію російської нафти в порту Констанца (Румунія) та турецьких портах.
"Всі ці фактори можуть призвести до певного тиску на ринок дизпалива та збільшення премій трейдерів до 70 доларів США за барель", - вважає Омельченко. Проте вже протягом наступних 5 тижнів, наголосив експерт, прогнозується стабілізація ситуації на ринках Центральної Європи та України.
Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти. Крім того, країнам ЄС дозволено використовувати російську трубопровідну нафту лише для потреб.
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