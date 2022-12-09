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Ожидать ли роста цен на бензин и дизель из-за нефтяных санкций против РФ: прогноз экспертов

Фото: цены на бензин могут немного вырасти из-за санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Предпосылок опасаться существенного роста цен на нефтепродукты в Украине нет. Если это и произойдет, то из-за роста цен на европейском рынке, который сейчас решает задачу замещения российских нефтепродуктов и нефти на альтернативные, а, следовательно, более дорогие.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Нефтяной потолок. Как санкции ударят по России и ждать ли скачка цен на бензин и дизель".

"На период этой перестройки цена повысится, но рано или поздно рынок Европы выстроит новые маршруты, наполнится и ситуация стабилизируется", - сказал РБК-Украина директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Рост цен на нефтепродукты прогнозирует и Омельченко. Он отмечает, что в Италии может быть национализирован завод ISAB, принадлежащий российскому "Лукойлу". Пока окончательно неясно, как будет работать завод того же "Лукойла" в болгарском Бургасе, усиливаются проверки на идентификацию российской нефти в порту Констанца (Румыния) и турецких портах.

"Все эти факторы могут привести к определенному давлению на рынок дизтоплива и увеличению премий трейдеров до 70 долларов США за баррель", - считает Омельченко. Однако уже в течение следующих 5 недель, отметил эксперт, прогнозируется стабилизация ситуации на рынках Центральной Европы и Украины.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти. Кроме того, странам ЕС разрешено использовать российскую трубопроводную нефть только для собственных нужд.

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Цены на бензин