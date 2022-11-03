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Чи очікувати в Україні значного похолодання та снігу: прогноз до кінця осені

Фото: погода в Україні до кінця осені буде теплою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Перша декада листопада в Україні буде досить теплою. Зниження температури можливе у другій половині місяця, але значних морозів та снігу поки що не очікуються.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як зазначила синоптик, попередній прогноз на місяць дає температуру вищу за норму, що в останні роки вже є традицією.

"Перша декада буде досить теплою. Теплий листопад - це вже не дивина", - сказала вона.

За її словами, попередні розрахунки дають можливе похолодання у другій половині листопада до мінусових температур вночі та 0-5 градусів тепла вдень, що є нормою для цього періоду.

Голеня повідомила, що попередні дані поки що не показують значного похолодання в Україні та утворення снігового покрову. Вона зазначила, що останніми роками сніг у листопаді випадає не завжди. "Як цього року буде - поки що незрозуміло", - сказала вона.

Начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру повідомила, що загалом прогнози дають перевищення температурної норми кожного місяця. "Середня місячна температура вище багаторічних значень", - сказала вона.

Синоптик нагадала, що жовтень в Україні також був теплим. "Це нам компенсація за вересень", - сказала вона, маючи на увазі те, у вересні температура була нижчою за норму, а заморозки розпочалися вже на початку місяця.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, на початку листопада в Україні очікується тепла погода, але вночі можливі морози.

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