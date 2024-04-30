Чи очікувати примусового повернення українців із ЄС: відповідь Стефанішиної

За її словами, надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації - облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - пояснює віцепрем'єрка.

Також Стефанішина повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон. У ході візиту планується обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС буде діяти до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", - наголосила віцепрем'єрка.