UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи очікувати повернення морозів: прогноз Укргідрометцентру

Фото: морозів в Україні вже не очікується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні найближчим часом очікується поступове підвищення температури до 10-15 градусів вдень. До кінця тижня можливі нічні морози.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Морози можуть бути тільки вночі, коли будуть прояснення", - сказала вона, зазначивши, що нічна температура протягом цього тижня може падати до мінус 5 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, найближчим часом спостерігатиметься тенденція до "поступового підвищення температури з деякими коливаннями в окремі дні".

Синоптик повідомила, що зараз на заході та на півночі України температура близька або трохи нижче за норму, на сході та півдні - навпаки вище.

Голеня зазначила, що денна температура в Україні у найближчий тиждень становитиме 10-15 градусів тепла.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градусів вище за норму.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні