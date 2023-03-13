Чи очікувати повернення морозів: прогноз Укргідрометцентру

"Морози можуть бути тільки вночі, коли будуть прояснення", - сказала вона, зазначивши, що нічна температура протягом цього тижня може падати до мінус 5 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, найближчим часом спостерігатиметься тенденція до "поступового підвищення температури з деякими коливаннями в окремі дні".

Синоптик повідомила, що зараз на заході та на півночі України температура близька або трохи нижче за норму, на сході та півдні - навпаки вище.

Голеня зазначила, що денна температура в Україні у найближчий тиждень становитиме 10-15 градусів тепла.