Ожидать ли возвращения морозов: прогноз Укргидрометцентра

"Морозы могут быть только ночью, когда будут прояснения", - сказала она, отметив, что ночная температура в течение этой недели может падать до минус 5 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшее время будет наблюдаться тенденция к постепенному повышению температуры с некоторыми колебаниями в отдельные дни.

Синоптик сообщила, что сейчас на западе и севере Украины температура близка или немного ниже нормы, на востоке и юге - наоборот выше.

Голеня отметила, что дневная температура в Украине в ближайшую неделю будет составлять 10-15 градусов тепла.