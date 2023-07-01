Чи обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку? Що каже ДМС

Українці не повинні обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку. Це можна зробити за бажанням або за причинами, які закріплені міграційним законодавством.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної міграційної служби.
Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.
Коли паспорт-книжечку замінюють на ID-картку:
За всіх інших обставин випадків паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням особи.
Раніше РБК-Україна пояснювало, як відновити втрачений чи пошкоджений паспорт під час дії воєнного стану.
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