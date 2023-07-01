Обязательно ли менять паспорт-книжечку на ID-карту? Что говорит ГМС

Украинцы не должны обязательно менять паспорт-книжечку на ID-карту. Это можно сделать по желанию или по причинам, которые закреплены миграционным законодательством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной миграционной службы.
Законодательство Украины не определяет конечной даты срока действия паспортов образца 1994 года, то есть так называемого паспорта-книжечки. Однако сейчас получить ID-карту можно по желанию или когда необходима замена паспорта.
Когда паспорт-книжечку меняют на ID-карту:
При всех других обстоятельствах паспорт-книжечка обменивается на ID-карту исключительно по желанию гражданина.
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