Чи обов'язково українцям міняти паспорт-книжечку на ID: пояснення міграційної служби

В Україні поки не визначили кінцевий термін дії паспортів громадянина України зразка 1994 року. Тобто власники таких документів можуть і надалі користуватися ними, якщо вони дійсні та не потребують заміни.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Державну міграційну службу України.
Обмін паспортів старого зразка на ID-картки здійснюється за бажанням власника, або ж у випадках, коли документ підлягає заміні. Йдеться про:
Також паспорт-книжечку доведеться обміняти на ID-картку, якщо власник не вклеїв фотографію протягом місяця після досягнення 25 чи 45 років. У такому разі документ вважається недійсним, і його замінюють на новий формат.
Таким чином, українці можуть залишати собі паспорт зразка 1994 року, але в разі потреби оновлення чи відновлення отримають уже сучасну ID-картку.
Нагадаємо, що з 1 січня 2016 року паспорти громадянина України видаються лише у формі ID-картки. Їх можна оформити, починаючи з 14 років. Також нові паспорти видаються у вигляді ID-картки під час заміни паспорта-книжечки.
Оформлення нової ID-картки включає фотографування, здачу відбитків пальців (за бажанням особи) та електронного підпису.
Паспорт громадянина України можна оформити навіть за кордоном, втім лише у тих містах, де є ДП "Документ".
Читайте також про те, що нещодавно Верховна Рада підтримала постанову №13369, якою вносяться зміни до зразків паспорта громадянина України, у тому числі для виїзду за кордон. Відтепер записи в паспорті-книжечці не міститимуть російської мови.
Раніше ми писали про те, що громадяни України, які опинилися за кордоном без дійсного закордонного паспорта, можуть скористатися посвідченням особи на повернення в Україну - так званим "білим паспортом". Документ підтверджує особу та громадянство і дає право на в’їзд до країни.