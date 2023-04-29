У МОН зробили важливу заяву для українських школярів за кордоном

Багато дітей вимушено здобувають освіту за кордоном у місцевих школах і одночасно – дистанційно в закладах освіти України. Це створює додаткове навантаження на дітей, які вчаться відразу за двома програмами, кажуть РБК-Україна у Міністерстві освіти України.

Але "тягнути" обидві програми не є обов'язковою вимогою до українських учнів, які вимушено виїхали за кордон.

"Міністерство освіти та науки України не вимагає, щоб усі діти, які вимушені були змінити місце проживання і перебувають за межами України, обов’язково продовжували здобувати освіту в українських закладах освіти. Ми постійно звертаємо увагу батьків, що порядок відвідування закладів освіти за кордоном та здобуття освіти загалом регулюється лише національним законодавством країн перебування", – кажуть у МОН.

Проте багато з тих, хто хоче повернутися додому, продовжує й онлайн-навчання в Україні.

Щоб таким школярам було легше справлятися із навантаженням, в Україні дистанційно за заявою батьків можна перевести дитину на індивідуальну форму здобуття освіти: сімейну (домашню) або екстернат. Це можна зробити протягом навчального року, пояснюють РБК-Україна у відомстві.