В МОН сделали важное заявление для украинских школьников за границей

Многие дети вынужденно получают образование за границей в местных школах и одновременно – дистанционно в учебных заведениях Украины. Это создает дополнительную нагрузку на детей, обучающихся сразу по двум программам, говорят РБК-Украина в Министерстве образования Украины

Но "тянуть" обе программы не является обязательным требованием к украинским ученикам, вынужденно выехавшим за границу.

"Министерство образования и науки Украины не требует, чтобы все дети, которые вынуждены были изменить место жительства и находятся за пределами Украины, обязательно продолжали получать образование в украинских учебных заведениях. Мы постоянно обращаем внимание родителей, что порядок посещения учебных заведений за рубежом и получение образования в целом регулируется только национальным законодательством стран пребывания", – говорят в МОН.

Однако многие школьники, которые хотят вернуться домой, продолжают и онлайн-обучение в Украине.

Чтобы школьникам было легче справляться с нагрузкой, в Украине дистанционно по заявлению родителей можно перевести ребенка на индивидуальную форму получения образования: семейную (домашнюю) или экстернат. Это можно сделать в течение учебного года, объясняют в ведомстве.