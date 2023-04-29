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В МОН сделали важное заявление для украинских школьников за границей

Фото: Украинские школьники в школе Жешува, Польша (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Многие украинцы уехали за границу с детьми. Немало школьников пошли учиться в местные учебные заведения, многие из них продолжают учиться в Украине онлайн.

Впрочем, в Минобразования не требуют всех детей за рубежом продолжать дистанционно учиться по украинской программе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием".

Многие дети вынужденно получают образование за границей в местных школах и одновременно – дистанционно в учебных заведениях Украины. Это создает дополнительную нагрузку на детей, обучающихся сразу по двум программам, говорят РБК-Украина в Министерстве образования Украины

Но "тянуть" обе программы не является обязательным требованием к украинским ученикам, вынужденно выехавшим за границу.

"Министерство образования и науки Украины не требует, чтобы все дети, которые вынуждены были изменить место жительства и находятся за пределами Украины, обязательно продолжали получать образование в украинских учебных заведениях. Мы постоянно обращаем внимание родителей, что порядок посещения учебных заведений за рубежом и получение образования в целом регулируется только национальным законодательством стран пребывания", – говорят в МОН.

Однако многие школьники, которые хотят вернуться домой, продолжают и онлайн-обучение в Украине.

Чтобы школьникам было легче справляться с нагрузкой, в Украине дистанционно по заявлению родителей можно перевести ребенка на индивидуальную форму получения образования: семейную (домашнюю) или экстернат. Это можно сделать в течение учебного года, объясняют в ведомстве.

Напомним, ранее стал известен список стран, где дети за границей могут сдать мультитест в 2023 году.

Также в МОН обнародовали правила приема на обучение в университеты и колледжи в Украине.

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Минобразования