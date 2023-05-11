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Чи обміняє Україна екс-главу "Мотор Січі" Богуслаєва: що кажуть в РНБО

Фото: секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній директор "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв своїм проханням включити його у списки на обмін підтвердив, що є російським агентом. Не виключено, що його можуть обміняти на українських полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Він просто в цьому листі підтверджує, що він був російським агентом і що його дуже тягне. От і все", - сказав Данілов.

Він додав, що Україна зробила велику помилку, коли на початку незалежності не розформувала КДБ. Проте секретар РНБО впевнений, що російські агенти, які зараз діють в Україні, будуть проситися на обмін.

Данілов не підтвердив, але й не виключив того, що Богуслаєва можуть обміняти на українців, які знаходяться у полоні РФ.

"Ми займаємось поверненням наших громадян, для нас життя нашого громадянина є найвищою цінністю. Тому що, якщо таке рішення (про обмін Богуслаєва, - ред.) прийматиметься, це буде тільки на користь нашої країни", - наголосив він.

Нагадаємо, у мережі з'явився лист екс-глави "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва до керівника ОП Андрія Єрмака, в якому він просить включити його у списки на обмін з Росією.

Варто зазначити, що Богуслаєва затримали у жовтні минулого року. Його підозрюють у роботі на Росію, співпраці з бойовиками "ДНР", а також у блокуванні постачання військової техніки.

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