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Обсуждают ли в Евросоюзе конфискацию активов России: в ОП развеяли слухи

Киев, Пятница 21 марта 2025 21:42
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Обсуждают ли в Евросоюзе конфискацию активов России: в ОП развеяли слухи Фото: Ирина Мудра, заместитель руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз продолжает обсуждение конфискации российских активов. Дискуссии об этом не прекращались.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Вчера появилась фейковая новость, опубликованная российской журналисткой европейского издания, вроде бы ЕС не будет конфисковывать замороженные российские активы… Странно было видеть, что ведущие украинские издания и блоггеры эту новость подхватили и публиковали. На самом деле Евросоюз не прекратил дискуссию об активах. Несмотря на все заявления, Европа созревает, поверьте", - заверила Мудра.

Она также подчеркнула, что страны Запада оставят замороженными активы России, пока страна-агрессор не прекратит войну и не возместит ущерб.

Мудра объяснила, что решение о передаче Украине российских активов принимает каждая страна отдельно, оно не в компетенции Евросоюза. Для передачи активов странам понадобится изменить законодательство. Украинские чиновники каждый день активно работают над этим вопросом со странами ЕС, Британией, Японией и не только.

По словам заместителя ОП, активы РФ планируется направить на оборону и восстановление Украины.

Слухи об активах РФ

Напомним, вчера DW написало, что страны Евросоюза уже якобы не поднимают вопрос конфискации российских активов.

Издание уточняло, что несколько стран выступают против такой инициативы из-за того, что это якобы "козырь" на мирных переговорах.

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