Чи обговорюватимуть на саміті НАТО в Гаазі допомогу Україні: що каже Рютте

За його словами, під час саміту члени НАТО обговорять тривалий мир в Україні та її підтримку, поки тривають військові дії.

"Що стосується України, вона також буде темою обговорення на саміті, ми повинні переконатися, що Україна, допоки триває боротьба, отримає всю можливу колективну підтримку, щоб мати найкращу можливу позицію для її продовження. А коли настане мир, щоб це було припинення вогню або мирна угода, яка буде тривалою, сталою", - зазначив Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що необхідно "щоб ми ніколи не повернулися до повторення того, що ми бачили з Мінськими домовленостями".

"Саме цього я очікую від Гаазького саміту, і я досить впевнений, що ми зможемо цього досягти. Це насправді покаже, що НАТО у складі 32 країн, з економікою обсягом в 50 трильйонів, якщо об'єднати все це разом з витратами на оборону на такому рівні, що ми дійсно здатні захистити себе від будь-якого супротивника, будь-якого ворога", - додав Рютте.