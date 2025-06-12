Чи обговорює Німеччина постачання Taurus Україні: Пісторіус поставив крапку в чутках

Taurus для України

Нагадаємо, Україна вже отримує від Франції, Британії та США далекобійні ракети. Водночас Німеччина поки що побоюється таких поставок.

Навіть незважаючи на те, що канцлер Фрідріх Мерц відкрито підтримував передачу Taurus Україні, такі поставки поки що не почалися.

27 травня німецький таблоїд Bild із посиланням на джерела в уряді писав, що рішення про постачання Україні Taurus ухвалено не було.

Водночас президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Мерцем розповів, що робота над можливим переданням німецьких ракет ведеться. Але вони з канцлером домовилися, що публічно таку тему обговорювати не будуть.

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