Обсуждает ли Германия поставки Taurus Украине: Писториус поставил точку в слухах

Taurus для Украины

Напомним, Украина уже получает от Франции, Британии и США дальнобойные ракеты. В то же время Германия пока что опасается таких поставок.

Даже несмотря на то, что канцлер Фридрих Мерц открыто поддерживал передачу Taurus Украине, такие поставки пока еще не начались.

27 мая немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве писал, что решения о поставках Украине Taurus принято не было.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Мерцем рассказал, что работа над возможной передачей немецких ракет ведется. Но они с канцлером договорились, что публично такую тему обсуждать не будут.

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