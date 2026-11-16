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Чи не нашкодить експорт озброєння Силам оборони: пояснення експерта

12:10 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: експерт пояснила, чи не нашкодить експорт озброєння ЗСУ (Getty Images)

Компанії українського ВПК готуються до експорту своєї продукції. Проте ключовим для них залишається внутрішній ринок.

Про це розповіла виконавча директорка Технологічних Сил України Анастасія Мішкіна у інтерв'ю РБК-Україна.

"Внутрішній ринок - завжди пріоритет №1 для українського виробника. Питання експорту виникає лише тоді, коли зʼявляється надлишок спроможностей, які держава не може викупити, та недозавантажені виробництва", - зазначила Мішкіна.

Вона також підкреслила, що експорт - це, в першу чергу, можливість розвитку та виживання індустрії у довгостроковій перспективі, додаткові кошти для подальших інвестицій у розширення виробничих ліній, відновлення, відбудови після "прильотів".

"Проблема в тому, що зараз регулювання експорту побудоване так, ніби виробника треба стримувати, - замість того, щоб створити умови, за яких він завантажить ці потужності й заробить на нові розробки, які підуть на фронт", - додала виконавча директорка Технологічних Сил України.

Важливо розуміти, що і в Європі, і у США та Британії є інтерес до українських виробів, досвіду застосування, навчання, до роботи нашої закупівельної системи тощо, і цей інтерес важливо вчасно реалізувати.

Раніше повідомлялось, що у липні Міноборони оголосило умови експорту зброї та технологій. Купувати українське озброєння можуть країни-партнери Drone Deal, строк розгляду заявок скоротили з 90 до 30 днів, мінімальна вартість контракту становить 15 млн гривень, а дозвіл можуть не надати, якщо озброєння потрібне армії.

Також ми писали, що першою компанією, яка отримала дозвіл на експорт дронів за цією процедурою, стала F-Drones.

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