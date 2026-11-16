Не навредит ли экспорт вооружения Силам обороны: объяснение эксперта

"Внутренний рынок - всегда приоритет №1 для украинского производителя. Вопрос экспорта возникает только тогда, когда появляется избыток возможностей, которые государство не может выкупить, и недозагруженные производства", - отметила Мишкина.

Она также подчеркнула, что экспорт – это, в первую очередь, возможность развития и выживания индустрии в долгосрочной перспективе, дополнительные средства для дальнейших инвестиций в расширение производственных линий, восстановление, восстановление после "прилетов".

"Проблема в том, что сейчас регулирование экспорта построено так, будто производителя надо сдерживать, - вместо того, чтобы создать условия, при которых он загрузит эти мощности и заработает на новые разработки, которые пойдут на фронт", - добавила исполнительный директор Технологических Сил Украины.

Важно понимать, что и в Европе, и в США и Британии есть интерес к украинским изделиям, опыту применения, учебы, к работе нашей закупочной системы и тому подобное, и этот интерес важно своевременно реализовать.