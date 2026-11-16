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Не навредит ли экспорт вооружения Силам обороны: объяснение эксперта

12:10 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: эксперт объяснила, не навредит ли экспорт вооружения ВСУ (Getty Images)

Компании украинского ВПК готовятся к экспорту продукции. Однако ключевым для них остается внутренний рынок.

Об этом рассказала исполнительный директор Технологических Сил Украины Анастасия Мишкина в интервью РБК-Украина.

"Внутренний рынок - всегда приоритет №1 для украинского производителя. Вопрос экспорта возникает только тогда, когда появляется избыток возможностей, которые государство не может выкупить, и недозагруженные производства", - отметила Мишкина.

Она также подчеркнула, что экспорт – это, в первую очередь, возможность развития и выживания индустрии в долгосрочной перспективе, дополнительные средства для дальнейших инвестиций в расширение производственных линий, восстановление, восстановление после "прилетов".

"Проблема в том, что сейчас регулирование экспорта построено так, будто производителя надо сдерживать, - вместо того, чтобы создать условия, при которых он загрузит эти мощности и заработает на новые разработки, которые пойдут на фронт", - добавила исполнительный директор Технологических Сил Украины.

Важно понимать, что и в Европе, и в США и Британии есть интерес к украинским изделиям, опыту применения, учебы, к работе нашей закупочной системы и тому подобное, и этот интерес важно своевременно реализовать.

Ранее сообщалось, что в июле Минобороны объявило условия экспорта оружия и технологий . Покупать украинское вооружение могут страны-партнеры Drone Deal, срок рассмотрения заявок сократили с 90 до 30 дней, минимальная стоимость контракта составляет 15 млн. гривен, а разрешение могут не предоставить, если вооружение нужно армии.

Также мы писали, что первой компанией, получившей разрешение на экспорт дронов по этой процедуре, стала F-Drones.

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