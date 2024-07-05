Чи накладають арешт на рахунки і майно, якщо не платити штрафи ПДР: відповідь юриста

Як покарають за несплату штрафу за ПДР

"Штраф за порушення правил дорожнього руху повинен бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення", - говорить юрист.

У випадку несплати штрафу у зазначений вище строк, постанова про накладення штрафу направляється для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна.

"У такому випадку порушнику доведеться сплатити подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та зазначеного у постанові про стягнення штрафу", - каже Буліменко.

У яких випадках можна сплатити лише половину суми штрафу

Якщо громадянина притягують до відповідальності за порушення ПДР, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), постанова про накладення штрафу вважатиметься виконаною у разі сплати порушником 50% розміру штрафу до вручення вказаної постанови.

Також половину штрафу можна сплатити, якщо це зробити до отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення, або протягом десяти днів з дня набрання постановою законної сили.

Чи накладуть арешт на рахунки і майно за несплату ПДР

У разі несплати штрафу протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення штрафу така постанова передається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби.

"При примусовому виконанні постанови про накладення штрафу державний виконавець в межах виконавчого провадження має право накладати арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках порушника. Такий арешт накладається за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження шляхом інформаційної взаємодії між банками та органами державної виконавчої служби", - пояснює Буліменко.

Крім того, державний виконавець в межах виконавчого провадження має право накласти арешт на рухоме та нерухоме майно порушника.