Налагают ли арест на счета и имущество, если не платить штрафы ПДД: ответ юриста

Штрафы за нарушение ПДД следует оплатить в течение 15 дней после их наложения. В ряде случаев можно оплатить только половину суммы, а если вообще их проигнорировать, то нарушителю грозит серьезное наказание.
РБК-Украина расспросила юриста Евгения Булименко о том, что будет, если долго не платить штраф за ПДД.
"Штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления - не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения", - говорит юрист.
В случае неуплаты штрафа в указанный выше срок, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или местонахождению его имущества.
"В таком случае нарушителю придется уплатить двойной размер штрафа, определенного в соответствующей статье Кодекса Украины об административных правонарушениях и указанного в постановлении о взыскании штрафа", - говорит Булименко.
Если гражданина привлекают к ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме, или за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), постановление о наложении штрафа будет считаться исполненным в случае уплаты нарушителем 50% размера штрафа вручения указанного постановления.
Также половину штрафа можно оплатить если это сделать до получения почтового сообщения о вручении или об отказе в его получении, либо возвращение почтового отправления с отметкой о невручении, либо в течение десяти дней со дня вступления в силу постановления законной силы.
В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней со дня вступления в законную силу постановление о наложении штрафа такое постановление передается для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы.
"При принудительном исполнении постановления о наложении штрафа государственный исполнитель в пределах исполнительного производства вправе налагать арест на денежные средства, размещенные на банковских счетах нарушителя. Такой арест налагается посредством автоматизированной системы исполнительного производства путем информационного взаимодействия между банками и органами государственной исполнительной службы", - объясняет Булименко.
Кроме того, государственный исполнитель в пределах исполнительного производства вправе наложить арест на движимое и недвижимое имущество нарушителя.
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