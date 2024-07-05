Налагают ли арест на счета и имущество, если не платить штрафы ПДД: ответ юриста

Как накажут за неуплату штрафа за ПДД

"Штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления - не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения", - говорит юрист.

В случае неуплаты штрафа в указанный выше срок, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или местонахождению его имущества.

"В таком случае нарушителю придется уплатить двойной размер штрафа, определенного в соответствующей статье Кодекса Украины об административных правонарушениях и указанного в постановлении о взыскании штрафа", - говорит Булименко.

В каких случаях можно оплатить только половину суммы штрафа

Если гражданина привлекают к ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме, или за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), постановление о наложении штрафа будет считаться исполненным в случае уплаты нарушителем 50% размера штрафа вручения указанного постановления.

Также половину штрафа можно оплатить если это сделать до получения почтового сообщения о вручении или об отказе в его получении, либо возвращение почтового отправления с отметкой о невручении, либо в течение десяти дней со дня вступления в силу постановления законной силы.

Наложат ли арест на счета и имущество за неуплату ПДД

В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней со дня вступления в законную силу постановление о наложении штрафа такое постановление передается для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы.

"При принудительном исполнении постановления о наложении штрафа государственный исполнитель в пределах исполнительного производства вправе налагать арест на денежные средства, размещенные на банковских счетах нарушителя. Такой арест налагается посредством автоматизированной системы исполнительного производства путем информационного взаимодействия между банками и органами государственной исполнительной службы", - объясняет Булименко.

Кроме того, государственный исполнитель в пределах исполнительного производства вправе наложить арест на движимое и недвижимое имущество нарушителя.