Чи надає Китай військову підтримку Росії: що кажуть у розвідці

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, що Китай офіційно декларує нібито нейтральну позицію у війні РФ проти України. Водночас Пекін зберігає активну співпрацю з Москвою, а низка китайських компаній постачає до РФ товари подвійного призначення, які можуть бути використані, зокрема, для виробництва озброєння.

Зрештою, Китай із вигодою для себе опосередковано фінансує російську агресію, купуючи у Кремля нафту і газ.

Китайська стратегія щодо Росії передбачає подвійний підхід: Пекін надає Москві обмежену допомогу, але водночас стримує її посилення. Така політика має чітку логіку з погляду Китаю.

Нагадаємо, раніше видання The Economist заявило, що Китай став головним постачальником для воєнної машини Росії. Припускається, що Пекін міг передати Москві летальну зброю.

Reuters також писало, що китайські бойові двигуни приховано переправляють до Росії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб обійти західні санкції.