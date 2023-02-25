Чи можуть заброньовані працівники виїжджати в закордонні відрядження: Шмигаль дав відповідь

Кабінет міністрів у рішення про систему бронювання на підприємствах не передбачив можливості для військовозобов'язаних виїжджати в закордонні відрядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля українському Forbes .

"Ми не прописували та не передбачали цього в постанові", - сказав він.

Водночас він назвав нову систему бронювання справедливою. "Розробляючи документ, уряд шукав баланс між потребою захистити країну та бажанням втримати економіку. В нас були тривалі дискусії з Генеральним штабом та військовими. Вийшов збалансований документ, який враховує побажання обох сторін", - заявив Шмигаль.

За його словами, якщо раніше на підприємстві можна було забронювати 40% від штату, то зараз до 50% від військовозобов’язаних працівників. "Це справедливіший підхід", - додав він.