ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Могут ли забронированные работники выезжать в заграничные командировки: Шмыгаль дал ответ

Новина українською →
Украина, Суббота 25 февраля 2023 13:59
Могут ли забронированные работники выезжать в заграничные командировки: Шмыгаль дал ответ Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в решении о системе бронирования на предприятиях не предусмотрел возможности для военнообязанных выезжать в заграничные командировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля украинскому Forbes .

"Мы не прописывали и не предусматривали этого в постановлении", - сказал он.

В то же время, он назвал новую систему бронирования справедливой. "Разрабатывая документ, правительство искало баланс между потребностью защитить страну и желанием удержать экономику. У нас были длительные дискуссии с Генеральным штабом и военными. Вышел сбалансированный документ, учитывающий пожелания обеих сторон", - заявил Шмыгаль.

По его словам, если раньше на предприятии можно было забронировать 40% штата, то сейчас до 50% военнообязанных работников. "Это более справедливый подход", - добавил он.

Напомним, 27 января Кабинет министров Украины утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Мобилизация в Украине
NEWS
Россияне растягивают элитные войска по всей линии фронта: карты боев от ISW
Россияне растягивают элитные войска по всей линии фронта: карты боев от ISW
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны