Могут ли забронированные работники выезжать в заграничные командировки: Шмыгаль дал ответ

Кабинет министров в решении о системе бронирования на предприятиях не предусмотрел возможности для военнообязанных выезжать в заграничные командировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля украинскому Forbes .

"Мы не прописывали и не предусматривали этого в постановлении", - сказал он.

В то же время, он назвал новую систему бронирования справедливой. "Разрабатывая документ, правительство искало баланс между потребностью защитить страну и желанием удержать экономику. У нас были длительные дискуссии с Генеральным штабом и военными. Вышел сбалансированный документ, учитывающий пожелания обеих сторон", - заявил Шмыгаль.

По его словам, если раньше на предприятии можно было забронировать 40% штата, то сейчас до 50% военнообязанных работников. "Это более справедливый подход", - добавил он.