Чи можуть забрати землю після покупки: новий закон вирішив спірне питання

Законопроєкт про землю підписано

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10569, який має на меті посилити захист добросовісних набувачів майна – зокрема, землі та об’єктів нерухомості. Ідеться про ситуації, коли люди або бізнес придбали майно законним шляхом, але пізніше виявилось, що раніше воно було виведене з держвласності з порушеннями. Закон передбачає, що перегляд законності набуття майна можливий упродовж 10 років.

У чому суть майбутніх змін

Закон вносить зміни до Цивільного кодексу та низки інших законодавчих актів. Він закріплює поняття "добросовісного набувача" і встановлює особливі умови для повернення майна, яке вибуло з держвласності незаконно.

Добросовісні набувачі стали заручниками прогалин у законодавстві. Закон покликаний покласти край таким ситуаціям – якщо власник не знав і не міг знати про порушення, він має бути захищеним.

Тепер держава або органи місцевого самоврядування не зможуть так просто повернути об’єкт назад, якщо він вже давно був перепроданий і перебуває у власності особи, яка не знала про порушення в минулому.

Це означає, що суди не зможуть скасовувати правочини виключно на підставі попередніх зловживань, якщо новий власник не брав у них участі та діяв згідно із законом.

Для чого це потрібно

Підтримали закон в тому числі Спілка українських підприємців (СУП), Федерація роботодавців України (ФРУ), Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) тощо. До ухвалення цього закону багато громадян та бізнесів опинялися в правовій пастці. Наприклад, людина купувала земельну ділянку, вкладавши гроші у будівництво чи агробізнес, а через кілька років суд міг скасувати угоду, повертаючи ділянку державі або колишньому власнику.

Така правова невизначеність шкодила інвестиційному клімату, відкривала шлях до рейдерства і зменшувала довіру до судової системи. Новий закон покликаний виправити ситуацію та забезпечити стабільність правовідносин у сфері нерухомості.

Коли набудуть чинності нові правила

Президент підписав закон 7 квітня 2025 року. Згідно з текстом, основні положення документа набирають чинності через 10 днів після офіційного опублікування. Деякі норми, що стосуються судової практики, почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Закон вже отримав схвальні відгуки від юристів та експертів у сфері нерухомості. Вони відзначають, що це важливий крок до формування прозорого ринку землі, де права власників гарантовані законом, а не залежні від політичних або судових рішень.