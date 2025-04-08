Могут ли забрать землю после покупки: новый закон решил спорный вопрос

Законопроект о земле подписан

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10569, который имеет целью усилить защиту добросовестных приобретателей имущества - в частности, земли и объектов недвижимости. Речь идет о ситуациях, когда люди или бизнес приобрели имущество законным путем, но позже оказалось, что ранее оно было выведено из госсобственности с нарушениями. Закон предусматривает, что пересмотр законности приобретения имущества возможен в течение 10 лет.

В чем суть будущих изменений

Закон вносит изменения в Гражданский кодекс и ряд других законодательных актов. Он закрепляет понятие "добросовестного приобретателя" и устанавливает особые условия для возврата имущества, которое выбыло из госсобственности незаконно.

Добросовестные приобретатели стали заложниками пробелов в законодательстве. Закон призван положить конец таким ситуациям - если собственник не знал и не мог знать о нарушении, он должен быть защищен.

Теперь государство или органы местного самоуправления не смогут так просто вернуть объект обратно, если он уже давно был перепродан и находится в собственности лица, которое не знало о нарушениях в прошлом.

Это означает, что суды не смогут отменять сделки исключительно на основании предыдущих злоупотреблений, если новый владелец не принимал в них участия и действовал по закону.

Для чего это нужно

Поддержали закон, в том числе Союз украинских предпринимателей (СУП), Федерация работодателей Украины (ФРУ), Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) и др. До принятия этого закона многие граждане и бизнесы оказывались в правовой ловушке. Например, человек покупал земельный участок, вкладывая деньги в строительство или агробизнес, а через несколько лет суд мог отменить сделку, возвращая участок государству или бывшему владельцу.

Такая правовая неопределенность вредила инвестиционному климату, открывала путь к рейдерству и уменьшала доверие к судебной системе. Новый закон призван исправить ситуацию и обеспечить стабильность правоотношений в сфере недвижимости.

Когда вступят в силу новые правила

Президент подписал закон 7 апреля 2025 года. Согласно тексту, основные положения документа вступают в силу через 10 дней после официального опубликования. Некоторые нормы, касающиеся судебной практики, начнут действовать с 1 января 2026 года.

Закон уже получил положительные отзывы от юристов и экспертов в сфере недвижимости. Они отмечают, что это важный шаг к формированию прозрачного рынка земли, где права собственников гарантированы законом, а не зависимы от политических или судебных решений.