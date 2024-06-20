Чи можуть забрати субсидію під час війни: пояснення юриста

Субсидія - це фінансова підтримка від держави для громадян України на сплату комунальних послуг. Однак під час війни дещо змінилися правила надання та втрати субсидій.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка Юридичної компанії "RIYAKO & PARTNERS" Наталія Василюк.
Надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється, коли:
Про які обставини йдеться:
Важливо: вказані вище норми не застосовуються в період дії воєнного стану в Україні. Однак ці громадяни зобов'язані повідомити про обставини, описані вище, протягом місяця після припинення дії воєнного стану в Україні.
Надання субсидії припиняється також за рішенням уповноваженого органу у разі, коли:
Також житлову субсидію не призначать, якщо у вас є прострочена заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума такої заборгованості перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням субсидії.
Проте винятком є заборгованість за послуги з постачання та розподілу природного газу, яка нарахована виконавцем комунальної послуги та пов'язана із відсутністю лічильників газу або норм споживання природного газу побутовими споживачами.
Надання житлової субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому їх виявлено.
"Тобто припинити виплати субсидії можуть у будь-який час, якщо під час перевірки компетентним органом буде встановлено наявність хоча б однієї з обставин, вказаних вище. Наприклад, приховування доходів, збільшення кількість осіб у домогосподарстві, перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім'ї зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів", - пояснює Наталія Василюк.
Раніше ми повідомляли, чому частина українців може не отримати субсидії.
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