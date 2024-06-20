Могут ли забрать субсидию во время войны: объяснение юриста

Субсидия - это финансовая поддержка от государства для граждан Украины на оплату коммунальных услуг. Однако во время войны несколько изменились правила предоставления и утраты субсидий.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист Юридической компании "RIYAKO & PARTNERS" Наталья Василюк.
Предоставление ранее назначенной жилищной субсидии прекращается, когда:
О каких обстоятельствах идет речь:
Важно: вышеуказанные нормы не применяются в период действия военного положения в Украине. Однако, эти граждане обязаны сообщить об обстоятельствах, описанных выше, в течение месяца после прекращения действия военного положения в Украине.
Предоставление субсидии прекращается также по решению уполномоченного органа в случае, если:
Также жилищную субсидию не назначат, если у вас есть просроченная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не истек и общая сумма такой задолженности превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения за назначением субсидии.
Однако исключением является задолженность за услуги по поставке и распределению природного газа, начисленная исполнителем коммунальной услуги и связанная с отсутствием счетчиков газа или норм потребления природного газа бытовыми потребителями.
Предоставление жилищной субсидии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором они обнаружены.
"То есть прекратить выплаты субсидии могут в любое время, если во время проверки компетентным органом будет установлено наличие хотя бы одного из обстоятельств, указанных выше. Например, скрытие доходов, увеличение количества лиц в домохозяйстве, пребывание за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи из состава домохозяйства совокупно более 60 дней", - объясняет Наталья Василюк.
Ранее мы сообщали, почему часть украинцев могут не получить субсидии.
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