Чи можуть вручити повістку працівнику, якщо його бронь скасували: пояснення юриста

Чи можуть після скасування бронювання вручати повістки

"Після скасування працівнику бронювання від мобілізації ТЦК та СП мають повне право вручати йому повістку. Бронювання надає тимчасову відстрочку від мобілізації, яка залежить від строку дії критичності підприємства або ж термінів мобілізаційного завдання. Після завершення термінів зазначеного, за умови відсутності пролонгації критичності підприємством, громадяни підлягають загальному порядку мобілізації", - пояснює Лобунько.

Варто зазначити, що навіть під час дії бронювання, військовозобов'язані можуть отримувати повістки для уточнення облікових даних або проходження військово-лікарської комісії. У таких випадках необхідно з'явитися до ТЦК та СП з документами, що підтверджують бронювання, для оновлення інформації та проходження необхідних процедур.

"Відповідно, після зняття бронювання, особа втрачає відстрочку від мобілізації і підлягає призову на військову службу в загальному порядку. ТЦК та СП можуть вручати повістки для проходження військово-лікарської комісії та подальшої мобілізації. Відмова від отримання повістки або неявка до ТЦК та СП без поважних причин може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності", - каже юрист.

Додамо, що за неявку за повісткою для уточнення даних можуть призначити штраф у розмірі 17-25,5 тисяч гривень. У разі ігнорування "бойової" повістки (розпорядження на відправку) порушнику може загрожувати до 5 років в'язниці.

Чи можна забронювати працівника після вручення повістки

Критично важливі підприємства можуть бронювати переважно до 50%, у рідкісних випадках до 100%, своїх працівників. Зараз це можна робити терміном на 12 місяців.

Законодавство України не передбачає можливості забронювати працівника після вручення йому повістки. Втім, при цьому варто враховувати, яку саме повістку видали - для уточнення даних, на проходження ВЛК чи "бойову".

"Поширена помилкова думка про можливість бронювання після вручення повістки, ймовірно, виникає через плутанину з різними типами повісток та етапами мобілізаційного процесу", - говорить юрист Дмитро Франчук.

За його словами, якщо працівнику видали повістку для перевірки даних чи для проходження ВЛК, то підприємство оперативно може подати документи на бронювання і тоді існує теоретична можливість забронювати працівника.

"Якщо працівник вже отримав "бойову" повістку, то навіть наявність поданих раніше документів на бронювання, які ще не були розглянуті, не є підставою для відстрочки від мобілізації", - каже юрист.

Додамо також, що в Україні заброньовано приблизно 900-950 тисяч військовозобов'язаних, станом на початок січня 2025 року. Такі дані навів прем'єр-міністра Денис Шмигаль. За його словами, ця кількість заброньованих є "прийнятною" і не впливає на процеси мобілізації.