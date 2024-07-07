Чи можуть вручити повістку, якщо у вас є відстрочка та що робити в таких ситуаціях

Чи можуть вручати повістки тим, у кого є відстрочка

Чоловікам віком від 18 до 60 років справді можуть вручати повістки, навіть якщо у них вже є офіційно оформлена відстрочка, каже юрист. Експерт допускає, що це може ставатиися через відсутність скоординованості між профільними структурами.

Для уникнення небажаних наслідків він радиьть все ж повторно сходити до ТЦК. При цьмоу вас не мають права мобілізувати, бо у вас вже є відсрточка. Виключення складають випадки, якщо людина хоче мобілізуватися за власним бажанням.

"Якщо у вас є відстрочка, але так трапилося, що вам вручили повістку, в такому разі треба все одно з’явитись до ТЦК та СП і надати докази відстрочки. При цьому ТЦК та СП можуть попросити пройти ВЛК та оновити ваші дані – це повністю законно", – розповідає Михайло Лобунько.

Водночас у розмові з РБК-Україна експерти висловлюють думку, що з запровадженням цифрового функціоналу у додатку Резерв+ вручення повісток тим. у кого є відстрочка, таких ситуацій буде значно менше. Адже наявність або відсутність бронювання та відстрочки можна легко перевірити за допомогою мобільного застосунку.

Хто може вручати повістки

Вручати повістки військовзобов'язаним можуть спеціально уповноважені на це особи. Повістку можуть видавати як за місцем проживання, так і в будь-якому громадському місці.

Вручати повістку мають право:

уповноважені представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

представники районних, міських державних адміністрацій (військових адміністрацій)

представники органів місцевого самоврядування

роботодавці.

Окрім того, за новим законом, який діє з 18 травня, В Україні розширили коло тих, хто може вручати повістки. Зокрема, за місцем проживання у багатоквартирних будинках їх може виписувати керівник установи (організації) або фізична особа – підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління ОСББ та групи оповіщення.