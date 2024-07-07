Могут ли вручить повестку, если у вас отсрочка и что делать в таких ситуациях

Могут ли вручать повестки тем, у кого есть отсрочка

Мужчинам от 18 до 60 лет действительно могут вручать повестки, даже если у них уже есть официально оформленная отсрочка, говорит юрист. Эксперт допускает, что это может происходить из-за отсутствия скоординированности между профильными структурами.

Во избежание нежелательных последствий он советует все же повторно сходить в ТЦК. При этом вас не имеют права мобилизовать, потому что у вас уже есть отсрочка. Исключения составляют случаи, когда человек хочет мобилизоваться по собственному желанию.

"Если у вас есть отсрочка, но так получилось, что вам вручили повестку, в таком случае нужно все равно явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства отсрочки. При этом ТЦК и СП могут попросить пройти ВЛК и обновить ваши данные – это полностью законно", – рассказывает Михаил Лобунько.

В то же время в разговоре с РБК-Украина эксперты высказывают мнение, что с введением цифрового функционала в приложении Резерв+ вручение повесток тем, у кого есть отсрочка, таких ситцаций будет значиельно меньше. Ведь наличие или отсутствие бронирования и отсрочки можно легко проверить с помощью мобильного приложения.

Кто может вручать повестки

Вручать повестки военным обязанным могут специально уполномоченные на это лица. Повестку могут выдавать как по месту жительства, так и в любом общественном месте.

Вручать повестку вправе:

уполномоченные представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

представители районных, городских государственных администраций (военных администраций)

представители органов местного самоуправления

работодатели.

Кроме того, по новому закону, действующему с 18 мая, в Украине расширили круг тех, кто может вручать повестки. В частности, по месту жительства в многоквартирных домах их может выписывать руководитель учреждения (организации) или физическое лицо – предприниматель, оказывающий услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления ОСМД и группы оповещения.