В Україні розширили коло тих, хто може вручати повістки: весь список

Після вступу в силу закону про мобілізацію 18 травня 2024 року значно розширилося коло осіб, які наділені правом вручати повістки. Вони діляться на умовні категорії: від тих хто може вручати повістки у громадських місцях до тих, хто видаватиме їх за місцем проживання чи роботи.

Хто ще крім представників ТЦК зараз має право вручати повістки і що змінилося з 18 травня, у коментарі РБК-Україна пояснює адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь.

Крім ТЦК. Хто ще може вручати повістки в Україні

У громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон в межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження, повістки вручають:

представники ТЦК та СП – межах адміністративної території , на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК та СП за наявністю посвідчення;

, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК та СП за наявністю посвідчення; представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

За місцем проживання – у багатоквартирних будинках – керівник установи (організації) або фізична особа – підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління ОСББ та групи оповіщення;

Фото: В Україні розширили список тих, хто може вручати повістки (facebook.com/gazetadp)

За місцем роботи, навчання – представники підприємств, установ, організацій, учбового закладу – на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків) (директор, працівник відділу кадрів у випадку його визначення такою особою наказом директора);

На усій території України – представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку).

З використанням засобів поштового зв'язку (формально, працівник Укрпошти вручає не повістку, а поштове відправлення – конверт, в якому й може міститься повістка). Таким чином, хоча це за фактом буде вручення (або не вручення) повістки, але формально поштарки цього не роблять, та в переліку осіб, які наділені повноваженнями вручати повістки працівники поштового зв'язку відсутні.

Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, видається головою (начальником) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), яке засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне на адміністративно-територіальній одиниці, керівником якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина (посвідчення офіцера, військового квитка).

Зверніть увагу. Вручення повісток здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Повістка вважається врученою, якщо: