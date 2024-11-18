Чи можуть відключити комунальні послуги через борги: роз’яснення юриста

Юристка зазначає, що з 2023 року в Україні набули чинності нові правила, які визначають порядок надання комунальних послуг і врегулювання заборгованостей. Зміни спрямовані на баланс інтересів споживачів та постачальників послуг, але передбачають можливість припинення послуг за борги.

Згідно із Законом України "Про житлово-комунальні послуги", якщо споживач не сплачує рахунки більше ніж два місяці, виконавець може обмежити або повністю припинити надання послуг. Однак перед цим споживача мають письмово попередити не менш ніж за 30 днів, детально вказавши суму боргу та можливі наслідки.

Мораторій на відключення послуг, запроваджений у березні 2022 року через війну, скасували наприкінці 2023 року. Тепер боржникам можуть нараховувати пеню – до 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу.

Водночас діють певні обмеження:

Теплопостачання не можуть відключити під час опалювального сезону, навіть за наявності боргів.

не можуть відключити під час опалювального сезону, навіть за наявності боргів. Водопостачання має забезпечувати мінімальні санітарні норми.

має забезпечувати мінімальні санітарні норми. Електроенергію можуть відключити лише після попередження за 20 днів, якщо борг перевищує три місяці.

Окрім того, споживачам з прифронтових територій та зон бойових дій не можуть відключити комунальні послуги. Також, якщо житло зруйноване, власники можуть не оплачувати комунальні послуги після того, як підтвердять це документально.

У разі тимчасової відсутності мешканців понад 30 днів можливо подати заяву про звільнення від оплати, але це не стосується витрат на опалення та управління будинком у багатоквартирних будинках.