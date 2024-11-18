Могут ли отключить коммунальные услуги из-за долгов: разъяснение юриста

Юрист отмечает, что с 2023 года в Украине вступили в силу новые правила, определяющие порядок предоставления коммунальных услуг и урегулирование задолженностей. Изменения ориентированы на баланс интересов потребителей и поставщиков услуг, но подразумевают возможность прекращения услуг за долги.

Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", если потребитель не оплачивает счета более двух месяцев, исполнитель может ограничить или полностью прекратить предоставление услуг. Однако перед этим потребителя должны в письменном виде предупредить не менее чем за 30 дней, подробно указав сумму долга и возможные последствия.

Мораторий на отключение услуг, введенный в марте 2022 года из-за войны, был отменен в конце 2023 года. Теперь должникам могут начислять пеню – до 0,01% суммы долга за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.

В то же время действуют определенные ограничения:

Теплоснабжение не может быть отключено во время отопительного сезона, даже при наличии долгов.

не может быть отключено во время отопительного сезона, даже при наличии долгов. Водоснабжение должно обеспечивать минимальные санитарные нормы.

должно обеспечивать минимальные санитарные нормы. Электроэнергию могут отключить только после предупреждения через 20 дней, если долг превышает три месяца.

Кроме того, потребителям с прифронтовых территорий и зон боевых действий не могут отключить коммунальные услуги. Также, если жилье разрушено, владельцы могут не оплачивать коммунальные услуги после того, как подтвердят это документально.

В случае временного отсутствия жильцов более 30 дней можно подать заявление об освобождении от оплаты, но это не касается расходов на отопление и управление домом в многоквартирных домах.