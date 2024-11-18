Могут ли отключить коммунальные услуги из-за долгов: разъяснение юриста

В условиях войны многие украинцы остаются без работы и не имеют возможности оплачивать коммунальные услуги. В таких ситуациях люди могут остаться без света, воды, газа или отопления.
Когда могут отключить коммунальные услуги из-за долгов РБК-Украина узнало у адвоката Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елены Воронковой.
Юрист отмечает, что с 2023 года в Украине вступили в силу новые правила, определяющие порядок предоставления коммунальных услуг и урегулирование задолженностей. Изменения ориентированы на баланс интересов потребителей и поставщиков услуг, но подразумевают возможность прекращения услуг за долги.
Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", если потребитель не оплачивает счета более двух месяцев, исполнитель может ограничить или полностью прекратить предоставление услуг. Однако перед этим потребителя должны в письменном виде предупредить не менее чем за 30 дней, подробно указав сумму долга и возможные последствия.
Мораторий на отключение услуг, введенный в марте 2022 года из-за войны, был отменен в конце 2023 года. Теперь должникам могут начислять пеню – до 0,01% суммы долга за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.
В то же время действуют определенные ограничения:
Кроме того, потребителям с прифронтовых территорий и зон боевых действий не могут отключить коммунальные услуги. Также, если жилье разрушено, владельцы могут не оплачивать коммунальные услуги после того, как подтвердят это документально.
В случае временного отсутствия жильцов более 30 дней можно подать заявление об освобождении от оплаты, но это не касается расходов на отопление и управление домом в многоквартирных домах.
Ранее РБК-Украина писало, что жители Киева, имеющие задолженность за жилищно-коммунальные услуги, могут оплатить ее частями. Для этого необходимо заключить договор реструктуризации долга. Это поможет избежать дальнейшего накопления задолженности, пени, а также позволит оформить жилищную субсидию.
Также мы писали, что некоторые категории украинцев имеют право на скидки при оплате коммунальных услуг, а также льготы при приобретении твердого топлива и сжиженного газа. Льготы предусмотрены для: участников боевых действий, участников войны, лиц с инвалидностью в результате войны, членов семей погибших. Скидки распространяются на оплату газа, электроэнергии, горячей воды, отопления, управления многоквартирным домом, водоснабжения, водоотвода и вывоза мусора.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.