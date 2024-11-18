Могут ли отобрать квартиру у должников за коммуналку: ответ адвоката
В случае неуплаты за коммунальные услуги к должникам по решению суда могут применяться различные механизмы, позволяющие возместить задолженность.
РБК-Украина расспросила главу Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяну Даниленко о том, могут ли отобрать квартиру за долги за коммуналку.
- Что будет, если долго не платить за коммунальные услуги
- Могут ли отобрать квартиру за долги за коммуналку
- Какие ограничения действуют на время военного положения
Что будет, если долго не платить за коммунальные услуги
Вопрос предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг регулируется Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", согласно которому предоставление ЖКУ осуществляется исключительно на договорных отношениях. То есть начисление оплаты осуществляется, исходя из условий договора, а введение военного положения не освобождает граждан от уплаты.
В случае неуплаты коммунальных услуг должнику могут предложить реструктуризацию – тогда сумму долга делят на части, которые следует оплатить платить в установленные сроки, что могут составлять до 5 лет. Также на должника поставщики услуг могут подать иск в суд.
Какие механизмы могут применить к должникам по решению суда:
- арест имущества должника
- арест всех банковских счетов с целью списания наличных средств для погашения текущей задолженности. Под угрозой даже пенсионеры, у которых могут списывать до 50% пенсионной выплаты (но остаток не должен быть меньше прожиточного минимума)
- возможна конфискация имущества должника, в том числе недвижимости, если долг превышает 20 размеров минимальной заработной платы (сейчас это –160 тыс. грн)
Не могут взимать долги за счет недвижимости в случаях:
- если сумма задолженности менее 20 размеров минимальной заработной платы
- есть достаточные финансовые средства или движимое имущество, за счет которого можно взыскать задолженность за коммунальные услуги
"Если у должника только одно жилье, то, как правило, могут наложить арест на банковские счета должника, чтобы ограничить использование собственных средств до момента погашения долга", – объясняет Даниленко.
Введение военного положения не освобождает украинцев от оплаты коммунальных услуг (фото иллюстративное: РБК-Украина/Юлия Червинская)
Могут отобрать квартиру за долги за коммуналку
"Случаи отчуждения квартир в счет уплаты долгов за коммунальные услуги, не на столько распространенные, ведь долг должен быть соизмерим со стоимостью объекта недвижимости. Однако, если сумма долга за коммунальные услуги настолько велика и приближена к стоимости объекта недвижимости, то в таком случае риски отчуждения объекта недвижимости в счет погашения долга более вероятны", – объясняет Даниленко.
Эксперт отмечает, что если в квартире или доме зарегистрированы несовершеннолетние или люди с инвалидностью, для выселения и продажи такой недвижимости потребуется разрешение органов опеки и попечительства или соответствующее решение суда.
Какие ограничения действуют на время военного положения
"Война не освобождает граждан от уплаты за коммуналку, но пеня и штрафы не начислялись с начала введения военного положения в Украине до конца 2023 года. Однако с января 2024 года мораторий отменили. Сейчас кроме пени, если это предусмотрено договором, к должнику могут применяться штрафы, инфляционные начисления и тому подобное", – говорит эксперт.
Отметим, что сумма пени может достигать 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.
Однако во время действия военного положения запрещается:
- взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги, образованной после 24 февраля 2022 года с даты начала по дату завершения боевых действий или временной оккупации территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ (Постановление 5 марта 2022 г. № 206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения")
- прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме услуги населением (в том числе проживающим в домах населением, где создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительные (жилищные) кооперативы или каким услуги предоставляются управителем или другим уполномоченным совладельцами лицом по коллективному договору) в территориальных громадах, расположенных на территориях, на которых ведутся боевые действия
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