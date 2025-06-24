Шуляк: ветерани та ветеранки - безпрецедентний кадровий ресурс для відновлення України

Україна має безпрецедентний кадровий ресурс - ветеранів та ветеранок. Це люди, загартовані війною, які вміють працювати в команді, ухвалювати рішення у складних умовах і не бояться відповідальності. Завдання держави, щоб ці якості стали не бар’єром, а перевагою на ринку праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга Народу" Олену Шуляк.

За її словами, на сьогодні ветерани, які повертаються до цивільного життя, мають потужний набір практичних і так званих «м’яких», тобто неспеціалізованих навичок, які високо цінуються в сучасному бізнесовому середовищі.

"73% опитаних відповіли, що під час військової служби навчилися швидко адаптуватися до змін, 67,4% - надавати першу медичну допомогу, 66,5% - працювати в команді, 64,6% - керувати людьми. А ще війна їх навчила дисципліни, відповідальності та рішучості. Дехто набуває специфічних технічних навичок у сфері логістики, зв’язку, експлуатації обладнання. Це робить їх цінними для таких секторів, як ІТ, кібербезпека, виробництво", - зазначила Шуляк.

Втім, попри цей унікальний досвід, 57% опитаних ветеранів та ветеранок стикаються з проблемами пошуку роботи після завершення служби.

"Проблема насамперед у невідповідності запропонованої заробітної плати очікуванням та потребам - на це вказали 37,3% респондентів. Ще 36,3% - мають проблеми зі здоров’ям, а 25,5% - переживають труднощі через ускладнений психоемоційний стан. 23,3% стикалися з дискримінацією. І ці ж чинники часто стають причиною звільнення з першого місця роботи після повернення зі служби", - додала Олена Шуляк.

У мирному житті опитані ветерани і ветеранки найбільше бачать себе на державній службі, у місцевому самоврядуванні, військовій справі й охороні, перевезенні та логістиці.

"Тішить той факт, що ветерани готові не лише повертатися до служби в секторі безпеки, а й освоювати нові професії в критично важливих для країни галузях. Особливо показово, що багато з них прагнуть працювати в органах влади як на державному рівні, так і в місцевому самоврядуванні. Тобто, люди, які захищали свої громади зі зброєю в руках, сьогодні готові захищати їх у цивільному житті, змінюючи країну на краще", - наголосила Шуляк.

Втім, реалізації таких професійних очікувань ветеранів та ветеранок заважають кілька серйозних бар’єрів: потреба в програмах перекваліфікації, квотування робочих місць, визнання військового досвіду як трудового, додаткова освіта, психологічна підтримка, допомога з пошуком роботи.

"На жаль, сьогодні роботодавці лише частково задовольняють відповідні запити ветеранів та ветеранок. А державна політика у сфері їх працевлаштування має базуватися на реальних потребах: адаптації до цивільного життя, підтримці осіб з інвалідністю, соціальному захисті, а також створенні умов для відкриття власної справи", - підкреслила нардеп.

Дослідження "Працевлаштування ветеранів та ветеранок: бар’єри та адаптаційні виклики" охопило понад 300 ветеранів і ветеранок, а також роботодавців. Результати містять рекомендації для державного та приватного сектору щодо адаптації людей з військовим досвідом.

"Україна має зруйнувати всі бар’єри між ветеранами та гідною роботою. Наше завдання - зробити все для того, щоб кожен ветеран і ветеранка могли знайти роботу або започаткувати бізнес: отримати спеціальність, яка відповідає ринку праці, скористатися програмами професійного навчання та підприємництва. Їхній досвід - це не тягар, а колосальна перевага для країни, яка щодня відбудовується", - підсумувала Шуляк.