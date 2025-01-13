Чи можуть велосипедисти ігнорувати світлофор: що каже поліція

Чи можуть велосипедисти ігнорувати світлофор

У Патрульній поліції розповіли, як побачили у Шевченківському районі Києва велосипедиста, який проїхав на червоний сигнал світлофора (а також опублікували відповідний відеофрагмент, записаний на камеру).

З огляду на таку ситуацію громадянам нагадали, що згідно з пунктом 6.7 правил дорожнього руху (ПДР) України, велосипедисти повинні виконувати вимоги правил дорожнього руху, що стосуються:

або водіїв

або пішоходів

Отже, інспектори (які перебували на той час на патрулюванні):

наздогнали велосипедиста-порушника;

зупинили його;

склали на нього постанову за частиною 2 статті 127 ("Порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами") КУпАП;

провели профілактичну бесіду - щодо недопущення порушень в майбутньому.

Зазначимо, що порушення ПДР особами, які керують велосипедами чи гужовим транспортом (виходячи із вищезазначеної статті Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 гривень.

"Закликаємо всіх учасників дорожнього руху дотримуватися ПДР", - підсумували у поліції.

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)