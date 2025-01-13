Чи можуть велосипедисти ігнорувати світлофор: що каже поліція

У Патрульній поліції Києва розповіли, чи мають право велосипедисти ігнорувати сигнали світлофора.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
У Патрульній поліції розповіли, як побачили у Шевченківському районі Києва велосипедиста, який проїхав на червоний сигнал світлофора (а також опублікували відповідний відеофрагмент, записаний на камеру).
З огляду на таку ситуацію громадянам нагадали, що згідно з пунктом 6.7 правил дорожнього руху (ПДР) України, велосипедисти повинні виконувати вимоги правил дорожнього руху, що стосуються:
Отже, інспектори (які перебували на той час на патрулюванні):
Зазначимо, що порушення ПДР особами, які керують велосипедами чи гужовим транспортом (виходячи із вищезазначеної статті Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 гривень.
"Закликаємо всіх учасників дорожнього руху дотримуватися ПДР", - підсумували у поліції.
Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно перетинати дорогу з велосипедом (їхати чи йти), щоб не отримати покарання.
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