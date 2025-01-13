Могут ли велосипедисты игнорировать светофор: что говорит полиция

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно пересекать дорогу с велосипедом (ехать или идти), чтобы не получить наказание.

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