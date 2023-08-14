Чи можуть "вагнерівці" у Білорусі готуватися до наступу на Київ: відповідь ЗСУ

Ймовірність наступу найманців ПВК "Вагнера" з території Білорусі на Київ існує, однак наразі загроз немає. Українська розвідка постійно моніторить ситуацію, а військове командування робить усе, щоб не допустити успішних дій ворога.

Про це командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

"Повторний наступ на Київ ніхто ніколи не відкидав. Ми розуміємо, що ворожі наміри залежать тільки від рішень вищого політичного керівництва РФ. Тож, з огляду на зазначене, така ймовірність існує, але станом на зараз вона не підкріплена силами та засобами", - сказав Наєв.

Однак, за його словами, це не означає, що в подальшому "вагнерівці" не можуть спробувати піти на Київ.

"Все залежатиме від "а" - прийняття рішень, "б" - від наявності сил та засобів", - додав командувач.

Він зазначив, що розвідка постійно моніторить ситуацію на кордоні та своєчасно доводить інформацію до керівництва ЗСУ та відповідних командувачів угруповань.

"З огляду на зазначене, командування робить все, щоб підвищити нашу здатність не допустити успішних ворожих дій на Київському напрямку. З огляду на те, що ворог може вчинити це у майбутньому - до цієї роботи ми залучаємо і голів ОВА та інші складові сили оборони та безпеки", - розповів Наєв.

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

Українські прикордонники зауважують, що поки що бойовики в Білорусі не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.

Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Додамо також, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

Альянс своєю чергою розцінюватиме провокації "вагнерівців" як дії, підтримувані Росією.

Окрім того, СБУ повідомила, що Росія хоче використати ПВК "Вагнера" для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Для цього вже готується теракт на Мозирському НПЗ.