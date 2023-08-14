Могут ли "вагнеровцы" в Беларуси готовиться повторного наступления на Киев: ответ ВСУ

Вероятность наступления наемников ЧВК "Вагнера" с территории Беларуси на Киев существует, однако в настоящее время угроз нет. Украинская разведка постоянно мониторит ситуацию, а военное командование делает все, чтобы не допустить успешных действий противника.

Об этом командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал в интервью РБК-Украина .

"Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Поэтому, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами", - сказал Наев.

Однако, по его словам, это не значит, что в дальнейшем "вагнеровцы" не могут попытаться пойти на Киев.

"Все будет зависеть от "а" - принятия решений, "б" - от наличия сил и средств", - добавил командующий.

Он отметил, что разведка постоянно мониторит ситуацию на границе и своевременно доводит информацию до руководства ВСУ и соответствующих командующих группировок.

"Учитывая указанное, командование делает все, чтобы повысить нашу способность не допустить успешных вражеских действий на Киевском направлении. Учитывая, что враг может совершить это в будущем - к этой работе мы привлекаем и глав ОВА и другие составляющие силы обороны и безопасности", - рассказал Наев.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Сейчас там находится более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники отмечают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

Добавим также, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

Альянс в свою очередь будет расценивать провокации "вагнеровцев" как действия, поддерживаемые Россией.

Кроме того, СБУ сообщила, что Россия хочет использовать ЧВК "Вагнера" для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Для этого уже готовится теракт на Мозырьском НПЗ.