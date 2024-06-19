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Чи можуть українці перетинати кордон за допомогою Резерв+: роз'яснення ДПСУ

Україна, Середа 19 червня 2024 18:54
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Чи можуть українці перетинати кордон за допомогою Резерв+: роз'яснення ДПСУ Архівне фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський, Дмитро Левицький

Українці на пунктах пропуску зможуть пред'явити прикордонникам електронну версію військово-облікового документа, який потрібен для виїзду за кордон.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

На кордоні приймають електронні військово-облікові документи

Міністерством оборони анонсовано можливість оформлення військово-облікового документа в електронній формі з використанням мобільного додатку.

"У зв'язку з цим Державна прикордонна служба України наголошує, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства", - сказав Демченко.

За його словами, рішення про пропуск осіб ухвалюватимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.

"Зокрема, це стосується і наявності у військово-облікових документах у паперовій або електронній формі інформації із зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров'я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян", - додав речник.

Що радять прикордонники

Окрім цього, для забезпечення перевірки та організації належного процесу в пунктах пропуску, унеможливлення використання підроблених документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації за військово-обліковими документами через систему "Оберіг".

Демченко радить громадянам уважно перевіряти інформацію у своїх військово-облікових документах, зокрема й в електронній формі, яка дає право на перетин державного кордону. Він наголосив, що у разі недостатньої інформації, яка є підставою для пропуску, особі може бути відмовлено в перетині кордону.

Що передувало

Учора в Резерв+ з'явився QR-код і це означає, що електронний військово-обліковий документ набув такої ж юридичної сили, як і паперовий.

Пізніше Кабмін ухвалив рішення про те, що військово-обліковий документ в електронній формі буде дійсним не більше року.

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